Bordeaux : Bernardoni sur le départ ?

Le plus cher de l'histoire du SCO

L’histoire d’amour entre Paul Bernardoni et les Girondins de Bordeaux n’aura jamais vraiment commencé. Arrivé au club à l’hiver 2016, le gardien de but. Barré par Benoît Costil, Bernardoni a enchaîné les prêts. Lors de la saison 2017-2018, le jeune gardien était prêté à Clermont, avant d’enchaîner deux années du côté du Nîmes Olympique. Mais alors qu'il est censé retourner en Gironde, Si Montpellier s’est montré intéressé , Angers serait passé à l'action, rapporte Ouest-France.Si le transfert se réalise,(4 M€ pour Crivelli en 2017) et offrirait au SCO un renfort de choix. Avec un Ludovic Butelle à un an de la fin de son contrat, le recrutement de l’un des plus grands espoirs du football français au poste de gardien de but aurait tout de la bonne affaire pour l'équipe entraînée par Stephane Moulin .