Mercato : Cavani de retour en Italie, Rabiot et Bale en Angleterre ?

Prêté par la Real Sociedad à Montpellier, le gardien argentin Geronimo Rulli a réussi une très belle saison. Mais son option d’achat (environ 10 millions d’euros) et son salaire représentent des obstacles pour le club héraultais, qui. Si bien que selon L’Equipe, le MHSC s’est penché sur le cas de Paul Bernardoni , le gardien international espoirs français (23 ans), qui appartient aux Girondins de Bordeaux mais a été prêté à Clermont et Nîmes ces trois dernières saisons. L’ancien Troyen ne souhaite pas être la doublure de Benoit Costil et pourrait bien être le n°1 à Montpellier.Retour en Italie pour? En fin de contrat en juin avec le Paris Saint-Germain,, qui s’apprête à voir partir Lautaro Martinez (au Barça ?), d’après le Corriere dello Sport. Cavani (7 buts en 21 matchs cette saison) aurait l’avantage d’arriver gratuitement, dans un championnat qu’il connait très bien, pour avoir passé trois saisons à Palerme et trois à Naples.A 22 ans, et après avoir fait toute sa carrière à la Fiorentina, Federico Chiesa , sous contrat jusqu’en 2022, semble. Reste désormais à savoir pour quelle destination, et les prétendants sont nombreux. Tuttosport en a fait sa Une vendredi : l’Inter Milan et la Juventus Turin veulent l’ailier international italien (7 buts en 26 matchs cette saison). Les deux clubs sont(plus Nainggolan et Dalbert pour l’Inter, et plus Mandragora et Romero pour la Juventus) à la Fiorentina, qui aura bien du mal à refuser une telle offre.risque de figurer dans un feuilleton « transferts » pendant de longues semaines. Le milieu de terrain (24 matchs, 0 but cette saison), et selon La Gazzetta dello Sport, sa mère et agent aurait entamé des négociations avec Carlo Ancelotti, qui l’avait fait débuter en Ligue 1 avec le PSG et qui entraîne désormais Everton. Mais pour récupérer l’international français de 25 ans, les Toffees devront dépenser 20 millions d’euros.Ce serait assurément une énorme surprise, mais Newcastle, en passe d’être racheté, pourrait bien attirer Gareth Bale , selon le Daily Star. L’international gallois de 30 ans (5 buts en 24 matchs cette saison) n’entre pas dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid, et les futurs propriétaires du club anglais voudraient frapper un grand coup en ramenant l’ancien des Spurs en Premier League. Une offre sera faite aux Merengue dès que le rachat sera officialisé.