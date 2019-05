ASSE: Gasset officialise son départ

Jean-Louis Gasset, qui avait la possibilité de prolonger d'un an l'aventure, a officialisé mardi son départ de Saint-Étienne. Le coach des Verts a mené son équipe à une belle quatrième place en Ligue 1, synonyme de qualification pour la phase de groupes de la Ligue Europa. "J’ai pris la décision de rentrer chez moi car ma mission est terminée, a-t-il déclaré en conférence de presse. Quand on arrive à un âge mûr, on doit choisir parmi ses priorités. Entre ma famille et ma passion, j’ai choisi ma famille."

L'ancien adjoint de Laurent Blanc en équipe de France a ensuite tenu à remercier l'ensemble du staff: "Je remercie mes joueurs. Ce sont des gladiateurs mais surtout des hommes Je remercie aussi Ghislain Printant, Julien Sablé, Fabrice Grange et tout le staff. Je remercie bien sûr ce public qui nous a bouleversés. Grâce à eux tous, on a mis l'ASSE là où elle doit être." Ghislain Printant, l'adoint de Jean-Louis Gasset, serait le favori pour reprendre le poste d'entraîneur principal sur le banc de "Sainté", selon Yahoo Sport.