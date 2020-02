A Paris, Thomas Tuchel a continué sa croissance

Thomas Tuchel a su s'acclimater à un nouveau climat



Un attentat qui a tout changé

Thomas Tuchel retrouve sept anciens joueurs

A Paris, Tuchel fait tout en mieux

Un huitième de finale est toujours un moment important dans la saison du PSG. Mais pour Thomas Tuchel, cette double-confrontation avec le Borussia Dortmund est vraiment particulière. L'Allemand va retrouver le club où il s'est révélé. Entre 2015 et 2017, il a dirigé le BVB. Un mandat de deux ans durant lequel le natif de Krumbach avait pu confirmer les qualités d'entraîneurs aperçues à Mayence. Sur les rives de la Ruhr, l'Allemand a remporté une Coupe d'Allemagne et goûté aux joutes continentales. Un apprentissage qu'il a poursuivi en franchissant un nouveau cap à l'été 2018 avec sa signature au PSG.D'un club du milieu de tableau de Bundesliga, il a signé avec une équipe qui a terminé sur le podium durant ses deux années en charge. Avec un quart de finale dans chaque compétition européenne (Ligue Europa en 2016, Ligue des Champions en 2017) et en battant le record du nombre de points pour un vice-champion d'Allemagne avec les Borussen, il s'est ouvert la voie vers un top-club européen.Ce club, c'est le PSG qui l'a recruté en 2018. Un an et demi plus tard, Paris n'a pas encore franchi de cap sur la scène continentale mais a gagné un titre et se retrouve en position de briller dans les matchs européens à enjeu. Une évolution logique pour celui dont l'arrivée en Ligue 1 avait été accompagnée par quelques doutes. Le quarantenaire allait-il être capable de composer avec un vestiaire rempli de stars ? Malgré les quelques accrochages avec Kylian Mbappé ou les critiques envers sa direction, Thomas Tuchel a prouvé que oui.A Dortmund aussi, l'ancien joueur de Stuttgart a connu quelques turbulences. Il avait écarté Nuri Sahin avant la finale victorieuse de DFB-Pokal et s'était publiquement embrouillé avec Michael Zorc, son directeur sportif. Un différent qui a poussé ce dernier a rappelé que ce mardi, « nous ne jouons pas contre Thomas Tuchel, mais contre le PSG».Il faut dire que si l'aventure avec Dortmund s'est terminée avec une Coupe, c'était pour arroser un divorce consommé depuis plusieurs mois. Tuchel avait une vision sur le long-terme qui ne collait pas avec les attentes de ses dirigeants. Il était notamment contre la perte de certains cadres comme Gündogan, Mkhitaryan et Hummels.. L'équipe qu'il avait emmené jusqu'aux quarts de finale de la Ligue des Champions avait été visé par un attentat sur la route du match contre Monaco au printemps 2017. Le match avait été rejoué dès le lendemain contre la volonté du coach. Le début de la fin.Mais pour Thomas Tuchel aussi, le retour sur ses terres passe au second plan. « J'ai vécu deux années excitantes ici. Depuis mon départ, je n'étais jamais revenu. J'ai croisé beaucoup de visages que je connais. Beaucoup se réjouissent, moi aussi. C'est un sentiment chouette. Je suis heureux d'être passé ici, mais je le suis aussi d'entraîner un autre club. Si je n'avais pas le privilège d'être au PSG, je regarderais ce match à la télé. C'est un grand challenge de revenir ici dans le costume de l'entraîneur adverse. Mais ma situation importe peu. On arrive avec une bonne équipe et on veut montrer un beau football » a précisé l'entraîneur germanique en conférence de presse. Mais malgré cela, son empreinte à Dortmund est toujours là.Il s'agit de Marco Reus, Lukasz Piszczek, Mats Hummels Mario Götze, Marcel Schmelzer, Roman Bürki et Raphael Guerreiro.Tuchel aura l'occasion de leur prouver qu'il a continué sa progression en France. Si en terme de standing, il a passé un cap, toutes ses statistiques sont également meilleures. Du pourcentage de victoires (de 62% à 79%), aux nombres de buts marqués par match (de 2,34 à 2,80) en passant par le nombre de buts encaissés qui passe sous la barre du but de moyenne par match,Un rapport de force qu'il va devoir prouver face à un club allemand désormais dirigé par Lucien Favre. Un moyen de rallier les quarts de finale de la Ligue des Champions et de prouver que sa progression est encore loin d'être terminée.