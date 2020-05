A Paris, l'été sera chaud

A quoi va ressembler l'effectif parisien pour la saison prochaine ? La réponse à cette question est aussi floue que la gestion du Covid-19 dans le football français. Mais quelques tendances se dégagent. Le club de la capitale semble prêt à faire des efforts financiers pour renforcer une équipe déjà complète mais qui pourrait perdre quelques éléments.

Le point le plus chaud concerne Mauro Icardi. Et il a l'avantage de trouver son dénouement très bientôt. L'option d'achat accompagnant le joueur prêté par l'Inter Milan doit être levée avant la fin du week-end. Un accord pourrait être très proche. S'il devient officiel, ce transfert pourrait entraîner le départ d'Edinson Cavani. En fin de contrat, le meilleur buteur de l'histoire du club pourrait s'en aller sans avoir dit au revoir au Parc des Princes. Une triste fin pour un Matador qui ne manque pas de prétendants.



Autre joueur majeur du club en fin de contrat, Thomas Meunier n'a toujours pas prolongé. Le latéral belge pourrait traverser la Manche où Manchester United et Tottenham sont particulièrement intéressés par son profil.

Le capitaine Thiago Silva arrive aussi à la fin de son bail mais une prolongation pourrait être en discussion. Dans une défense qui sera fortement remaniée, Layvin Kurzawa pourrait partir gratuitement tout comme Eric-Maxim Choupo Moting en attaque ou les jeunes Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche qui sont suivis par Milan et Saint-Etienne.

Encore sous contrat, d'autres joueurs pourraient être mis sur la liste des transferts. Il s'agit notamment de Jesé qui arrive à la fin de son prêt au Sporting Portugal, du discutable Leandro Paredes ou de Julian Draxler qui n'a été titularisé que sept fois cette saison. Le rôle d'Alphonse Aréola au retour de son prêt au Real Madrid soulève aussi quelques interrogations.

Pjanic et Milinkovic-Savic, suivis depuis longtemps, ils pourraient enfin rejoindre Paris



Des ventes seront nécessaires pour avoir de la liberté au moment de recruter. Le champion de France en titre compte bien se renforcer durant l'été. Pour y parvenir, le dossier Alex Telles pourrait être rapidement bouclé. La presse portugaise annonce qu'un accord a déjà été trouvé avec le FC Porto pour enrôler le latéral brésilien.

Le Lillois Gabriel ou l'espoir allemand Ridle Baku seraient aussi suivis pour renforcer la défense. Le nom d'Achraf Hakimi a été évoqué mais la concurrence sera rude. Au milieu de terrain, Jorginho, Allan mais surtout Sergej Milinkovic-Savic et Miralem Pjanic sont toujours espérés par Leonardo et la direction parisienne. Ces joueurs sont suivis depuis longtemps et pourraient apporter une vraie plus-value à l'entre-jeu parisien.



Pour pallier au départ d'Edinson Cavani, Pierre-Emerick Aubameyang ou Erling Haaland ont été cités. Mais de telles recrues semblent difficilement envisageables dans le contexte actuel. Comme à chaque mercato, de nombreuses pistes ont été évoquées par la presse. Et elles pourraient encore se multiplier quand les principaux championnats arriveront à leur terme. Des bruits de couloirs qui pourraient permettre à la direction parisienne d'avancer discrètement sur certains joueurs. Et de surprendre au moment de dévoiler les réels contours de l'effectif parisien pour la prochaine saison.