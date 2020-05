PSG : Toujours pas de discussions avec Cavani

L’avenir d’Edinson Cavani au PSG s’inscrit en pointillé. Alors que son bail expire dans un mois et que des rumeurs ont laissé croire qu’une prolongation de contrat était possible, l’attaquant uruguayen n’a toujours rien vu venir de la part de ses dirigeants franciliens. Selon une information communiquée par Le Parisien ce mercredi, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ne lui ont soumis aucune offre jusqu’ici. Cela en dit long sur la place qu’ils lui accordent dans leur projet. À moins d’un improbable revirement de situation, El Matador va donc quitter la capitale française cet été et au bout de sept ans de bons et loyaux services.

Direction l’Inter pour Cavani ?

Il ne fait aucun doute que le PSG a choisi de tourner le dos à celui qui est le meilleur réalisateur de son histoire (200 buts marqués). Le recrutement définitif de Mauro Icardi, qui est en passe de se concrétiser, tend à confirmer cette issue. L’international uruguayen peut donc commencer dès maintenant à se chercher un nouveau point de chute pour la suite de son parcours. Malgré son âge (33 ans), il ne devrait pas manquer d’offres. L’Inter Milan l'aurait dans son collimateur afin d’assurer la succession de Lautaro Martinez, tandis que la piste menant à l’Atlético Madrid semble s’être refroidie.