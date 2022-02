Slimani explique son choix du Sporting

L'expérience lyonnais d'Islam Slimani aura donc tourné court. Un an après avoir débarqué libre dans le club de Jean-Michel Aulas, l'international algérien a refait ses valises pour s'envoler, direction le Sporting CP. Pas une nouveauté pour l'attaquant qui s'était révélé dans le club portugais lors de son premier passage entre 2013 et 2016. Il a expliqué pourquoi il a décidé d'y revenir.

Peu utilisé à l'OL, c'est donc d'abord pour retrouver du temps de jeu qu'Islam Slimani a fait ce choix. Soucieux d'évoluer dans un cadre qui lui plait, le vainqueur de la CAN 2019 a eu un mot pour le club lisboète lors de sa présentation : "Je reviens ici car les supporters m'aiment et parce que le club m'aime. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans le football. Le Sporting et ses supporters me manquaient."

Retour "à la maison"

Une véritable déclaration d'amour pour un joueur visiblement en mal de reconnaissance à Lyon. "Le Sporting est ma maison, je me sens bien ici et j'y suis heureux. C'est avec ce maillot que j'ai été le plus heureux." Plus de cinq ans après son départ, Islam Slimani est donc prêt à refaire le plein de confiance au sein d'un Sporting qu'il espère aider à conquérir le titre national. Pour l'heure, le club est deuxième, six points derrière le FC Porto.