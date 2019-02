Président de la ligue de football espagnol, Javier Tebas prend régulièrement la parole et ne laisse que rarement indifférents ceux qui l'écoutent. Cette fois, l'homme fort de la Liga a évoqué le cas de Lionel Messi. Et ses propos rapportés par Omnisport sont dithyrambiques.

"Je suis madrilène, mais ne pas savoir reconnaître que Messi est le meilleur joueur de l'histoire, c'est ne rien connaître du football. C'est un icône de la Liga et c'est aussi le joueur le plus important qui soit passé dans notre championnat." Un avis une fois encore tranché et sans détour.