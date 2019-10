Auteur de deux passes décisives avant de transformer un penalty, Karim Benzema a été l’un des principaux artisans de la belle victoire remportée par le Real Madrid face à Leganes (5-0). Une prestation que n’a pas manqué de saluer Zinedine Zidane à l’issue de la rencontre.

"Comme toujours, Karim ne change pas. C’est important qu’il ait marqué un but car c’est notre avant-centre et il en a besoin. Mais il nous apporte beaucoup plus que ses buts. Il fait jouer les autres, il les rend meilleurs. Je suis content pour lui", a-t-il ainsi confié.

"Je pense qu’il est reconnu à sa vraie valeur, mais c’est vrai qu'il doit toujours prouver. Mais au final, il le fait toujours ! De nombreuses personnes savent son importance", a-t-il ajouté.