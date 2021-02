C'est un changement d'attitude radicale qu'a offert Zinedine Zidane ce lundi. Présent en conférence de presse, à la veille du match en retard de Liga qui opposera mardi le Real Madrid à Getafe (21h), le coach merengue n'a pas perdu son sang froid comme il l'avait fait vendredi. Une énième fois questionné sur son futur au sein du club madrilène, "Zizou" a préféré rire des interrogations de ses interlocuteurs.

Alors qu'il avait invité les journalistes à lui "dire en face" s'ils avaient envie qu'il parte du Real, Zinedine Zidane a cette fois répondu posément à une question sur le même thème, non sans une pointe d'ironie et le sourire aux lèvres : "C'est une question un peu... (rire). Mais vous êtes là pour ça en fait. Personnellement, je ne regarde pas plus loin que le match de demain. C'est la seule chose qui m’intéresse et c'est ce que nous avons tous à l'esprit."

"Je me sens soutenu"

Et le champion du monde 1998 de redire son attachement au Real Madrid qu'il ne souhaite pas quitter : "Pourquoi je partirais ? Je fais le métier que j'aime. Il y a certes des moments difficiles, mais nous allons continuer à nous battre car nous avons encore de belles choses à faire cette année avec cette équipe. Madrid est un grand club. Je me sens soutenu par tout le monde. On doit retrouver notre niveau d'il y a trois semaines. Il faut accepter les difficultés et les dépasser."

Varane sauve la mise au Real Madrid :