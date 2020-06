Tout réussit au Real Madrid depuis la reprise de la Liga. Après la longue interruption due à la pandémie du coronavirus, le club de la capitale espagnole a enchaîné cinq succès depuis le 14 juin. Les hommes de Zinédine Zidane ont pris successivement le meilleur sur Eibar (3-1), Valence (3-0), la Real Sociedad (2-1), Majorque (2-0) et l’Espanyol Barcelone (1-0), dimanche lors de la 32eme journée. Un dernier match traversé par un éclair de génie de Karim Benzema, sur l’ouverture du score de Casemiro.

Cinq victoires du Real, deux nuls du Barça



Le Real Madrid en a ainsi profité pour prendre la tête avec deux longueurs d’avance sur le FC Barcelone qui a concédé deux nuls depuis la reprise, le dernier en date étant celui de samedi soir sur le terrain du Celta Vigo (2-2). Alors que les Blaugrana flanchent, les partenaires de sont en feu actuellement. Fidèle à son habitude, Zinédine Zidane ne s’enflamme évidemment pas et sait encore le chemin à parcourir pour décrocher un nouveau sacre national.

Zidane : « Tout se décidera encore à la fin de la saison »

« Nous savons que tout se décidera à la fin de la saison, comme toujours. Nous savons que c’est un championnat très difficile et qu’on se bat constamment jusqu’à la fin. C’est ce que je crois toujours, a souligné le technicien français après la dernière sortie. La Liga 2017 que nous avons gagnée avec moi comme entraîneur, nous l’avions fait lors du dernier match de la saison. Quelque chose de similaire va se produire cette saison. Nous avons joué cinq matchs et remporté cinq victoires, et cela nous motive mais rien ne change. Il reste encore 6 finales et nous devons bien nous reposer. Le prochain match arrivera rapidement. »