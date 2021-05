Mardi soir, peu après 20h20, Didier Deschamps a annoncé le retour de Karim Benzema en équipe de France dans la perspective du Championnat d'Europe (du 11 juin au 11 juillet). Après une absence de plus de cinq ans et demi chez les Bleus, l'attaquant aux 81 sélections sera très attendu alors qu'il n'a pu garnir son palmarès lors des tournois majeurs (deux Championnats d'Europe en 2008 et 2012 ainsi que le Mondial en 2014). Zinédine Zidane, le coach de Benzema au Real Madrid a pris la parole, ce vendredi en conférence de presse et comme on pouvait s'y attendre, il n'a pu qu'afficher un large sourire devant cette nouvelle, tant le natif de Lyon se montre indispensable au club merengue, cette saison encore (22 buts en 33 matches de Liga).

"J'espère simplement qu'on va le laisser tranquille"



"Non, je n'ai joué aucun rôle dans le retour de Karim en équipe de France, mais j'en suis ravi. C'était son souhait, c'est ce qu'il a toujours voulu", a d'abord commenté le natif de Marseille. Puis de préciser sa pensée avant le tournoi continental : "On ne va pas parler de ses prestations de cette année, mais lui voulait retrouver les Bleus, donc je suis heureux pour lui. J'espère simplement qu'on va le laisser tranquille. Ce ne serait pas juste de se dire, 'comme on a le meilleur joueur, si on gagne le championnat d'Europe c'est bien, et si on gagne pas ce sera de sa faute'. J'espère qu'on ne va pas aller dans ces trucs-là. J'espère qu'on va profiter de son football. En tout cas je suis heureux pour lui."



Avant de défier l'Allemagne (le 15 juin) puis la Hongrie (le 19 juin) et le Portugal (le 23 juin) dans le groupe F, la France aura deux rencontres de préparation à disputer. Ce sera le 2 juin face au pays de Galles puis le 8 contre la Bulgarie.