C’est fait ! On connait les joueurs français qui participeront au Championnat d’Europe des Nations 2021. Exceptionnellement, ils seront au nombre de 26, comme l’UEFA l’a permis en cette période très particulière liée au Covid-19. C’est lors du JT de TF1 que Didier Deschamps a révélé la liste des heureux élus. Et contrairement à ce qu’on pouvait imaginer au regard de ses habitudes, le coach tricolore a réservé plusieurs surprises.

Benzema, de retour cinq ans après

La principale information c’est la présence de Karim Benzema dans le groupe. Au bout de cinq ans de pénitence, l’un des meilleurs avant-centres français de sa génération effectue son grand come-back en Bleu. A 33 ans, il va pouvoir relancer sa carrière internationale et ce n’est que justice au vu des performances qu’il affiche depuis quelques mois avec son équipe du Real Madrid. Il fait partie des huit attaquants convoqués. Avec sa présence, le secteur offensif des Bleus aura fière allure durant cet Euro. Il ne serait pas exagéré de dire qu’il sera parmi les plus impressionnants de la compétition. Deschamps a donc choisi de faire fi du contentieux qui l’opposait à KB9. De l’eau a coulé sous les ponts depuis l’affaire de la sextape et l’épisode des tags au domicile du technicien bayonnais et il a donc décidé de passer l’éponge. Nul doute que les deux hommes se sont expliqués, enterrant la hache de guerre. Une décision sage dont l’équipe de France sera la première bénéficiaire.

Martial out, Thuram in

Le retour de Benzema en sélection ne fait pas directement de victimes en attaque. Car Olivier Giroud et Wissem Ben Yedder, ses concurrents au poste d’avant-centre, sont bien là. En revanche, Anthony Martial n’a pas été convoqué. L’ancien monégasque n’est pas au mieux de sa forme physique après avoir été victime d’une blessure récemment. Après avoir raté le Mondial, il va donc louper une autre compétition majeure. Concernant les joueurs de couloir et qui peuvent bien sûr tous glisser dans l’axe, c’est du grand classique ou presque. La seule surprise c’est la convocation de Marcus Thuram. On pensait que le joueur de Borussia M’Gladbach hors des plans du coach après son absence lors du dernier rassemblement, mais le voilà convoqué pour cet Euro. 13 ans après le dernier disputé par son père Lilian. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, les deux indiscutables du onze, sont bien entendu là. Ils sont accompagnés pour Kingsley Coman, Ousmane Dembélé et Thomas Lemar.

Jules Koundé retenu

Il n’y a pas qu’en attaque que Deschamps a choisi de surprendre. Derrière, le sélectionneur a en revanche innové en faisant appel à Jules Koundé. Le sociétaire de Séville offrira une solution supplémentaire dans l’axe, en couvrant les Presnel Kimpembe, Raphael Varane Kurt Zouma ou Clément Lenglet. Ce rôle aurait aussi pu revenir à Wesley Fofana, mais le récent vainqueur de la FA Cup va devoir finalement patienter avant de découvrir le monde des Bleus. Concernant le poste d’arrière droit, il y aura deux solutions, incarnées par Benjamin Pavard et Léo Dubois.

Tolisso dans le wagon, pas de Camavinga

Pour ce qui est du milieu de terrain, Deschamps a choisi de n’en retenir que cinq. Les N’Golo Kanté, Adrien Rabiot et Paul Pogba étaient sûrs d’y être, et sont même pressentis pour jouer titulaires durant la compétition. Comme compléments, on a misé essentiellement sur la concurrence. Privé du Mondial 2018, Moussa Sissoko est cette fois-ci de la partie, et offrira des options comme relayeur ou récupérateur, voire même en tant que joueur de couloir. Corentin Tolisso est aussi convoqué, même s’il n’a pas beaucoup joué avec le Bayern Munich. Par contre, Eduardo Camavinga a été écarté. Ce dernier fait assurément les frais de sa mauvaise saison à Rennes.

Pour finir, notons que le trio de gardiens est celui que tout le monde suspectait. Les inamovibles Hugo Lloris et Steve Mandanda seront accompagnés par le meilleur gardien du championnat français, Mike Maignan. Alphonse Areola reste, lui, sur le quai. Telle est donc la liste des 26 joueurs français. Il ne reste désormais plus qu’à espérer que tout ce beau monde tire dans le même sens et réponde aux attentes durant la grande compétition qui se profile. Le défi est de taille, mais le potentiel sur le papier l’est tout autant

La liste des 26 Bleus

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (LOSC), Steve Mandanda (OM)

Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (OL), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (FC Barcelone), Jules Koundé (Séville), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea).

Milieux de terrain : N'Golo Kanté (Chelsea), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Thomas Lemar (At.Madrid)

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Kylian Mbappé (PSG), Karim Benzema (Real Madrid), Marcus Thuram (Gladbach), Wissam Ben Yedder (Monaco)