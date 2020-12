Décidément, le FC Barcelone a du mal à enchainer les victoires cette saison en Liga. On croyait les Blaugrana repartis de plus belle suite à leur succès à Valladolid il y a une semaine (3-0), mais ils ont de nouveau fauté ce mardi. L’équipe de Ronald Koeman a dû se contenter d’un partage de points contre Eibar (1-1). Et l’opération comptable aurait pu être encore plus décevante si Ousmane Dembélé n’avait pas égalisé au milieu du second acte.

Braithwaite a raté un pénalty



Alors qu’on jouait la 67e minute, l’ancien rennais a évité aux siens l’humiliation d’un revers à domicile face au 17e du classement. D’un tir sans contrôle, il a repris en force une passe latérale de Junior Firpo. Il signait ainsi un retour victorieux à la compétition après une indisponibilité de trois semaines. Lancé à l’entame de la seconde mi-temps, l’international français n’a cependant pas tout réussi. Dix minutes avant son but, il a raté un face à face contre le portier adverse.



Dans ce match où leur équipe a été largement dominatrice, d’autres Blaugrana ont gaspillé aux avant-postes. C’est le cas principalement de Martin Braithwaite. A la 11e minute, le Danois a envoyé un pénalty hors du cadre. Il pensait se rattraper un quart d’heure plus tard, mais sa réalisation a été refusée pour cause de hors-jeu.

Le Barça a manqué de réalisme



Au retour des vestiaires, Pjanic (51e), Griezmann (53e), Coutinho (85e), Pedri (86e) et Trincao (91e) se sont aussi tous retrouvés en position avantageuse pour conclure. C’était cependant trop leur demander. La justesse leur a fait défaut, ce qui ne manquera pas de ravier le débat sur la Messi-dépendance. Laissé au repos, le génie argentin a cruellement manqué aux siens.



Une fois de plus, le Barça a donc manqué à sa mission. Mais, il faut bien sûr aussi louer le mérite de son adversaire. Eibar a appliqué le plan parfait pour assurer un résultat positif. Le but inscrit par Kike à la 57e, à la suite d’un ballon perdu par Araujo devant sa surface, est le symbole parfait de l’opportunisme dont a fait preuve cette équipe.



En manquant de s’imposer, Barcelone loupe l’occasion de remonter sur le podium. Avec seulement sept succès en 15 matches joués, l’équipe de Koeman ne mérite pas mieux que sa sixième place actuelle. L’année 2020 se conclut sur une note négative pour les vice-champions d’Espagne, et il n’est pas sûr que celle qui suit sera beaucoup plus radieuse pour Messi et consorts.