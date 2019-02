Karim Benzema connaît l’une des périodes les plus fastes de sa carrière. L’avant-centre du Real Madrid a en effet inscrit son 6e but en 4 matches toutes compétitions confondues, lors de la victoire des Merengues devant Alavés (3-0), dimanche soir, dans le cadre de la 22e journée de Liga. Comme lors des deux derniers matches, contre l'Espanyol (2-4) et Girona (1-3), le natif de Lyon a ouvert le score pour son équipe (30e), bien placé sur un centre de Sergio Reguilon.

Les hommes de Santiago Solari ont néanmoins attendu la fin de match pour s’assurer d’une victoire qui leur permet de revenir à deux petits points du dauphin du Barça, l’Atlético tombé à Séville (1-0). Après la sortie d’un Gareth Bale peu en réussite (pour son grand retour dans le onze de départ), Vinicius Junior trouvait enfin le cadre (80e). Une belle récompense pour le jeune Brésilien, virevoltant ballon au pied. Le Real enfonçait le clou grâce à deux entrants : Mariano Diaz, de la tête, convertissait une offrande de Marco Asensio (91e).

Plusieurs titulaires madrilènes étaient néanmoins absents. Outre les Raphaël Varane et Daniel Carvajal suspendus, Marcelo a été laissé sur le banc (comme dimanche dernier contre l’Espanyol), alors que Toni Kroos et Lucas Vazquez ont été ménagés. Les Madrilènes disputent en effet un Clasico dès mercredi soir, à Barcelone, en demi-finale aller de la Coupe du Roi. "KB9" poursuivra-t-il sa belle série au Camp Nou ?