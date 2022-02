Ousmane Dembélé a illuminé dimanche soir la rencontre du Barça contre l’Athletic Bilbao (4-0). Incorporé à 25 minutes de la fin, le Français a été impliqué dans les trois derniers buts de sa formation. Buteur sur le premier, d’une magnifique frappe du gauche en pleine lucarne, il a par la suite distillé les passes décisives. Luuk De Jong et Memphis Depay en ont profité pour corser l’addition.

« Le Dembélé que tout le monde veut voir »

La prestation de l’international tricolore a été impressionnante et son entraineur Xavi n’a pas manqué de le relever. Alors qu’il s’était jeté dans les bras de son joueur suite à son tir victorieux, le coach catalan a indiqué après la partie que Dembélé est « très professionnel » et qu’il l’a « toujours défendu ». « Aujourd'hui, nous avons vu le Dembélé que nous voulons toujours voir », a-t-il ajouté.

Quand il lui a été demandé ensuite si la donne a évolué concernant l’avenir du champion du monde, Xavi a répondu : « Ce ne sont pas mes affaires. C’est entre lui et les clubs ». Le coach blaugrana a botté en touche sur la question du futur, mais les médias locaux semblaient, eux, être plus au fait des intentions du joueur. La Cope affirme que l’ex-Rennais ne s’est encore entendu avec aucun autre club, même si son bail expire à la fin de la saison. Sa priorité reste le Barça et il veut rendre à Xavi la confiance qu’il lui a témoignée. Ça tombe bien car c'est exactement ce que ce dernier lui demande.

Un Barça retrouvé écrase Bilbao :