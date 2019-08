Cette rencontre n'aurait dû être qu'une formalité pour ce Real Madrid, même privé de Luka Modric (suspendu), ou des blessés Ferland Mendy, Eden Hazard, Marco Asensio et Brahim Diaz. Car Zinedine Zidane, sans doute pas complètement exaucé dans son recrutement estival, lui qui attend toujours de pouvoir compter sur un milieu de terrain de niveau international en supplément, présentait ce samedi, à l'occasion de la venue de Valladolid à Santiago-Bernabéu pour le compte de la 2e journée de Liga, un onze de départ très talentueux. Karim Benzema, soutenu par Gareth Bale, James Rodriguez et Isco, il y a de quoi voir venir.

Pourtant, la prestation des Merengues a été pour le moins médiocre. Les Madrilènes ont manqué d'inspiration, et sont trop souvent parus apathiques sur leurs mouvements offensifs. Comment expliquer autrement la trentaine de tirs décochés tout au long du match, pour un ratio de cadrés à peine supérieur à 15% ? Karim Benzema a lui réussi à trouver le cadre, en toute fin de match, et de quelle manière ! Un service de Raphaël Varane pour l'ancien Lyonnais à l'entrée de la surface de réparation, un contrôle et un frappe enchaînée du droit pour faire enfin se lever un Santiago-Bernabéu endormi (1-0, 82e).

Mais ce Real reste fragile, très fragile. Pour preuve, même en ayant réussi à faire le plus dur, l'arrière-garde a cédé dans la foulée, laissant Sergi Guardiola égaliser (1-1, 88e). Ou comment perdre ses premiers points de la saison, à domicile qui plus est, alors que Zinedine Zidane répète depuis la fin du précédent exercice que la priorité sera donnée cette saison à la Liga. En retour, le technicien français et ses hommes ont récolté leur première bronca, et devront afficher un tout autre visage dimanche prochain à l'Estadio de la Ceramica, sur la pelouse du Sous-marin jaune de Villarreal.