Le Real Madrid s'était imposé samedi soir chez la lanterne rouge de Huesca après un match laborieux, marqué par un doublé de Varane (2-1). Ce succès avait permis au club merengue de mettre la pression sur son rival du Barça, qui rendait visite au Betis Séville de Nabil Fekir ce dimanche. Voilà le décor planté, reste à savoir si la mise en scène de Ronald Koeman était à la hauteur et si ses acteurs ont bien récité leur plan de jeu et si l'on se fie à la première période, c'est un grand "non". D'autant que l'acteur principal n'était pas là. Messi était en effet remplaçant au coup d'envoi et a vu ses collègues encaisser l'ouverture du score à la 38e minute. C'est Fekir qui initiait l'attaque des Beticos en décalant Emerson dont le centre rasant parvenait à Iglesias, qui profitait du marquage laxiste de Busquets pour tromper Ter Stegen. 1-0, le score logique au repos pour un Barça pusillanime, qui avait par ailleurs perdu Araujo sur blessure.

Le Barça revenait avec de meilleures intentions en seconde période. Dembélé offrait un centre en retrait à Mingueza, dont la tentative était détournée par Robles. Mais c'est de Leo Messi qu'allait venir la lumière. Entré en jeu à la 57e minute, Messi égalisait à la 59e. Un impact immédiat. Difficile de faire plus "Clucth player" que ça. Jouer les premiers rôles, ça le connaît. La Pulga profitait ainsi d'un service de Dembele pour égaliser du gauche. Le Barça continuait de mettre la pression et sur un centre d'Alba, Ruiz déviait le cuir dans ses propres filets. Le même Ruiz se rachetait néanmoins quelques instants plus tard sur une belle tête pour égaliser sur un coup franc de Fekir. Mais en fin de rencontre (87e), Trincao maquait pour le Barça pour son premier but en Liga d'un bel enroulé du gauche. 3-2, score final, succès laborieux pour Messi et consorts.