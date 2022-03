Nous assistons actuellement à la renaissance sportive et institutionnelle du Barça. Illustration encore ce dimanche avec un nouveau large et séduisant succès face à Osasuna. Grâce notamment à Ousmane Dembélé, auteur de deux passes décisives, les Barcelonais ont pris le large dans le premier acte. Dès le quart d'heure de jeu, Gavi, dans la surface de réparation, était déséquilibré par Nacho Vidal. Ferran Torres en profitait pour exécuter la sentence. Le même Torres doublait la mise suite à un service de notre Dembélé national à la 21e minute, faisant passer le cuir entre les jambes de Sergio Herrera. 6 minutes plus tard, Dembélé se signalait encore d'un centre du pied gauche. Pierre-Emerick Aubameyang coupait d'une frappe pied droit qui faisait mouche. 3-0.

🏟 Today's attendance at Camp Nou: 5️⃣4️⃣,5️⃣0️⃣7️⃣ 𝙈𝙤𝙡𝙩𝙚𝙨 𝙜𝙧𝙖̀𝙘𝙞𝙚𝙨 𝙖 𝙩𝙤𝙩𝙨 𝙞 𝙩𝙤𝙩𝙚𝙨 for coming out to support the team!#ForçaBarça #BarçaOsasuna pic.twitter.com/zzr6ddGDPm — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 13, 2022

Les joueurs d'Osasuna étaient témoins privilégiés du festival catalan. C'était d'ailleurs toujours le cas en seconde période, Ousmane Dembélé s'offrant plusieurs occasions, sans oublier Gérard Piqué (lequel disputait ce soir son 600e match sous les couleurs du FC Barcelone) qui croyait marquer peu avant l'heure de jeu, mais qui voyait son but annulé pour une position de hors-jeu. En confiance, la recrue hivernale Ferran Torres tentait lui aussi plusieurs frappes, sans succès pour autant. A un quart d'heure de la fin, c'est Riqui Puig qui allait marquer le but du 4-0, en deux temps d'une frappe du pied droit pour son premier but de la saison. 4-0, score final. Le Barça est lancé et bien lancé pour la fin de la saison !