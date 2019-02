Villarreal avait une belle opportunité de remonter au classement, dimanche, lors de la 22e journée de Liga. Le Sous-marin jaune menait 2 à 0 grâce à des buts de Iborra (37e) et Cazorla (65e sur penalty), avant d'être repris (2-2) par l'Espanyol Barcelone en fin de match. Les Catalans ont trouvé la faille sur un but contre son camp de Daniele Bonera et une réalisation de Roberto Rosales (81e), auteur de son 2e but depuis son arrivée à l'Espanyol. Villarreal reste 19e et relégable avec 4 points de retard sur Leganes, 17e et premier non relégable. L'Espanyol pointe pour sa part au 14e rang.