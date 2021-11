Le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée de Grenade. Se déplaçant pour le compte de la 14e journée de Liga, le club merengue n'a pas eu grand mal à se débarrasser d'une équipe qui n'avait pris que 3 points lors des 7 premières journées avant d'aller un peu mieux. Le Real, à qui la première place provisoire de Liga était promise avant cette rencontre, a ouvert le score par Marco Asensio, d'une frappe croisée du pied droit, lui qui avait été bien lancé par Toni Kroos à la 20e minute. Six minutes plus tard et sur une deuxième passe décisive pour Kroos, c'est Nacho qui doublait la marque pour un Real très à l'aise, du pied droit sous la barre.



Le même Nacho déviait une frappe de Suarez qui trompait Thibaut Courtois pour permettre aux locaux de se relancer peu avant la pause. En totale maîtrise avant ce but, le Real pouvait avoir des regrets. Des regrets bien vite effacés par une belle réalisation de Vinicius suite à un un subtil extérieur du droit signé Modric à l'heure de jeu. C'est notre Ferland Mendy national qui allait enfoncer le clou avec le but du 4-1 suite à une superbe passe de Casemiro. 4-1, score final, un Real explosif ramène les trois points de Grenade.