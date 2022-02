Le Barça reprend du poil de la bête depuis le début de l'année grâce notamment à ses recrues hivernales. On pense à la Ligue Europa, mais aussi à la Liga. L'une de ces recrues est Adama Traoré, qui ce soir, face à Bilbao, allumait les premières mèches. Le joueur formé à La Masia transmettait un bon ballon à Aubameyang qui décalait Ferran Torres dans la surface à gauche en début de rencontre. Ce dernier frappait trop sur le portier basque Unai Simon cependant. C'est une autre recrue, Aubameyang, qui ouvrait le score pour les Blaugrana à la 37e minute. Alors que Piqué reprenait d'une superbe tête sur la barre un corner, l'ancien Gunner réussissait une volée du droit pour le 1-0. Sans forcer son talent et avec tout de même 72% de possession de balle, le Barça rentrait aux vestiaires avec une maigre avance.

Mais le club catalan était toujours au petit trot dans le second acte. Peu après l'heure de jeu, une tête d'Aubameyang en sautant en arrière suite à un contre catalan était captée sereinement par Simon. C'est Ousmane Dembélé qui délivrait les Blaugrana à un quart d'heure de la fin. Le Français, souvent peu apprécié par les supporters catalans, réussissait une puissante frappe pied gauche dans un angle fermé sous la barre pour permettre au Barça de faire le break. En confiance, les Catalans finissaient fort la rencontre, l'attaquant batave Luuk de Jong marquait d'ailleurs un ultime but en toute fin de match de la tête suite à un centre parfait d'un Dembélé inspiré. Son compatriote Memphis Depay y allait de son but également. 4-0, Barcelone enchaîne sur la scène locale comme continentale.