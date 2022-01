Le Real Madrid a profité de la venue d'Elche ce dimanche, pour le compte de la 22e journée de Liga, pour présenter son trophée récemment acquis de Supercoupe d'Espagne à son public. Le club merengue s'est offert une première opportunité en début de rencontre par Vinicius après un relais avec Karim Benzema sur la gauche. Mais le Brésilien butait du pied droit sur Edgar Badia, le portier visiteur. Le même Badia devait intervenir sur une magnifique action en solo signée Benzema à la demi-heure de jeu. Benzema ratait d'ailleurs un penalty obtenu par Vinicius à la 32e minute. Mais c'est bien Elche qui ouvrait le score à sa première frappe cadrée peu avant le repos. Boye surprenait Madrid sur un centre du pied gauche en bout de course signé Fidel. 1-0, le score au repos malgré une domination merengue assez nette et marquée.

🏆 ¡La plantilla ofreció la Supercopa de España al Bernabéu!#Supercampeones pic.twitter.com/eHhoB2LOVU — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 23, 2022

En début de seconde période, le Real Madrid croyait obtenir un nouveau penalty -contesté par Elche - Eden Hazard était crocheté entre Diego Gonzalez et Helibelton Palacios, mais l'arbitre intervenait pour annuler après consultation de la VAR. Elche faisait le break à un quart d'heure de la fin, grâce à une frappe rasante du pied droit à ras de terre signée Pere Milla. À dix minutes du terme, c'est Modric qui relançait le suspense avec une frappe précise du pied droit pour le 1-2. Et en fin de match, Eder Militao plaçait une tête gagnante sur un centre de Vinicius. 2-2, le Real Madrid sauve un point à domicile et peut d'ailleurs s'en vouloir au vu de sa domination marquée. Le club merengue évite ainsi une première défaite à domicile sur son terrain.