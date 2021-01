C'est un Atlético Madrid armé d'une confiance forte en ses moyens qui se déplaçait ce jeudi soir sur la pelouse d'Eibar. En effet, depuis la défaite face au Real de Madrid le 12 décembre dernier (2-0), la seule de la saison en Liga, les Colchoneros avaient su enchaîner cinq victoires consécutives contre Elche, la Real Sociedad, Getafe, Alavés et Séville. L'occasion était donc belle, avec les deux matchs en moins par rapport au Barça et au club merengue, d'accroître un peu plus l'avantage en tête de ce championnat d'Espagne. L'équipe de Diego Simeone a su le faire, tardivement, grâce à un doublé de Luis Suarez (1-2).

La soirée a été pour le moins folklorique. Après une faute de Yannick Carrasco sur Muto dans la surface de réparation, l'Atlético a concédé un penalty transformé par le gardien d'Eibar, Marko Dmitrovic ! Ce dernier a pris Jan Oblack, son homologue, à contre-pied (12ème) pour ouvrir le score. Sur le plan statistique, il est donc le premier gardien de but à marquer un penalty en Liga depuis Nacho González (3 mars 2002 lors d'un Athletic-Las Palmas), selon MisterChip.



Cet accomplissement peu commun n'a pas perturbé outre mesure Luis Suarez. À cinq minutes de la pause, en profitant d'une pression exercée par Llorente, le numéro neuf de l'Atlético a fusillé Dmitrovic d'une frappe croisée afin d'égaliser dans la surface de réparation (40ème). Suarez, encore lui, a doublé la mise sur penalty en fin de rencontre, inscrivant son 11ème but en Liga (89ème)

Avec ce résultat, l'Atlético possède désormais 7 points de plus que le Real, et 10 d'avance sur le Barça, en tête de cette Liga 2020-2021. Eibar, lui, se situe à la quinzième place.