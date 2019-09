Lancé dans une série de 7 matches en 21 jours, le Real Madrid a réussi à éviter un premier écueil samedi, en début d’après-midi, contre Levante. Tenus en échec deux fois consécutivement avant la trêve internationale, les joueurs de Zinedine Zidane ont renoué avec le succès en s’imposant finalement 3-2 à Santiago-Bernabeu.

Mais si le club merengue menait 3-0 à la pause, il a donc vu ses adversaires revenir en deuxième période, confirmant au passage qu’il n’a pas vraiment de marge actuellement. Ce qui n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le PSG, son prochain adversaire, mercredi soir au Parc des Princes, pour le compte de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Courtois décisif

Karim Benzema, lui, tient bien la grande forme. Après avoir manqué d’ouvrir le score (21e), le nouveau meilleur buteur de Liga (4 buts) a trouvé le chemin des filets quelques instants plus tard (1-0, 25e), d’une tête parfaite sur un centre de Vazquez, qui avait touché le poteau juste avant (22e). Servi ensuite par James, il doublait la mise du gauche (2-0, 31e), avant que Casemiro n’alourdisse la marque peu avant la pause (3-0, 40e).

Mais l’ancien Madrilène Borja Mayoral réduisait l’écart dès la reprise (3-1, 49e), et le Real ne parvenait pas à reprendre le large, malgré un poteau de Benzema (57e) et un but refusé à Vinicius (62e). Tout était relancé quand Melero marquait à nouveau (3-2, 75e), pour des visiteurs qui ont bien cru arracher le point du match nul. Sauf que Courtois a réussi un arrêt décisif dans le temps additionnel, en repoussant une tête de Mayoral (92e).

Remis de sa blessure à la cuisse gauche, Eden Hazard a disputé la dernière demi-heure et effectué ses premiers pas en Liga, tout comme Eder Militao. Mais le défenseur brésilien a plus de chances de débuter mercredi à Paris, Ramos et Nacho étant suspendus pour cette première rencontre de Ligue des Champions.



Le doublé express de Benzema :