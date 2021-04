Incapables de remporter la moindre rencontre depuis le 3 janvier dernier, les joueurs d'Eibar, 19es au classement, avaient la lourde tâche de le faire à Madrid ce samedi, face au Real. Même diminué sans son capitaine blessé au pire moment de la saison, le club merengue avait pas mal d'atouts à faire valoir. À l'instar de Marco Asensio. L'ailier merengue, annoncé partant cet été pour faire place à de nouvelles recrues, a ouvert le score en première période sur un service de Casemiro, suite à une récupération inspirée de ce dernier. L’enroulé du gauche d'Asensio ne laissait aucune chance à Dmitrovic, le portier des visiteurs (41e). 1-0, le score au repos, alors que Karim Benzema avait cru ouvrir le score dès l'entame de match d'une belle tête au second poteau, entachée néanmoins d'une manifeste position de hors-jeu.

Les Basques n'avaient fait que subir face aux Madrilènes lors du premier acte, et rien n'indiquait que les choses allaient être différentes lors du second. Et effectivement, le Real maintenait la pression et gardait la possession, mais s’offrait tout de même une grosse frayeur à l'heure de jeu. Suite à un service en retrait, le cuir était poussé par le vent et surprenait Courtois. Le portier belge taclait in-extremis sur sa ligne pour sauver les siens du but gag de l'année. Mais l'inévitable Karim Benzema allait remettre de l'ordre dans la maison merengue d'une joli tête smashée suite à un centre de Vinicius à un quart d'heure de la fin. Eibar tentait de réduire le score à deux minutes du terme sur une frappe d'Inui, mais Courtois réussissait un arrêt décisif au sol sur sa ligne. 2-0, score final, le Real se tourne désormais vers Liverpool et le Barça pour la phase la plus ardue de sa saison.