Ayant déjà laissé filer 18 points depuis l’entame de la saison en Espagne, le FC Barcelone ne pouvait se permettre de fauter à l’occasion d’un déplacement chez le relégable Valladolid (18e). Les hommes de Ronald Koeman ont finalement répondu aux attentes. Souverains d’un bout à l’autre du match, ils se sont imposés assez aisément 3 à 0. Une victoire qui les remet dans le sens de la marche et les rapproche des équipes de tête.

Le week-end dernier, le Barça a laissé échapper deux points contre Valence (2-2), faute de ne pas avoir su tuer le match assez tôt. Les Catalans ont retenu la leçon et ont assuré la victoire dès la première période. C’est le Français Clément Lenglet qui les a mis sur la bonne voie en plaçant une belle reprise de la tête sur un centre de Lionel Messi (21e). Ensuite, Martin Braithwaite a signé le break, avec une reprise de près suite à un service de Sergino Dest (35e).



Messi dépasse Pelé

A 2-0, le Barça a pu déployer son jeu sereinement, en maintenant son adversaire bien loin de sa surface. Les vice-champions d’Espagne ont levé le pied pendant une courte période avant d’accélérer de nouveau au milieu du second acte. Cela a permis à Lionel Messi d’inscrire son 644e but avec le même maillot, effaçant définitivement le record de Pelé. La Pulga a fait la différence d’un tir croisé du gauche, suite à une sublime remise de Pedri.

Sur son banc, Koeman a dû apprécier la partition des siens, avec un rendement convaincant sur le plan collectif et aussi individuellement. Les jeunes pousses ont tous rendu une copie propre (Pedri, Mingueza, Dest), et il en est de même pour ses cadres. Même Marc André Ter-Stegen a retrouvé de sa superbe, comme en témoigne le double arrêt magnifique qu’il a effectué à la 72e. Au final, ce fut donc une soirée en tous points de vue parfaite. Et quand c’est le cas ce sont les absents qui ont tort. Antoine Griezmann, laissé sur le banc tout le long du match, en faisait partie durant cette soirée.

Avec cette confortable victoire, le Barça remonte à la 5e place du classement. Cette position n’est que provisoire et il y a encore du retard sur les rivaux pour le titre, mais le rebond est bon pour le moral et donne du crédit aux propos d’avant-match de Koeman. Le technicien néerlandais s’efforçait de croire que son équipe était sur le bon chemin malgré ses nombreux accrocs récents.