La Galice jusqu'à la lie ? Le Barça ne voulait pas laisser le Real prendre le large en tête de la Liga et a nettement dominé la première période face au Celta. Le club catalan avait ouvert le score grâce à Luis Suarez. Le Pistolero a profité d'un coup franc de son compère Leo Messi pour verser le premier sang à la 20e minute. Auparavant (6e), une tête de Piqué sur corner heurtait la transversale de Blanco. Mais Brais Mendez avait fait peur au Barça avec une tentative qui achevait sa course sur le poteau gauche de Ter Stegen à la 25e minute. 1-0, le score à la pause.

The goal was @LuisSuarez9's 12th of the season in @LaLigaEN (T-3rd) and moved him to within two goals of tying László Kubala for 3rd on Barça's all-time scoring list. pic.twitter.com/xwnW1s56Xl