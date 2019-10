Il a beaucoup été question, depuis le début de saison, de l’intégration d’Antoine Griezmann au sein du dispositif offensif du FC Barcelone. Arrivé cet été et souvent cantonné à un côté, l’attaquant français, il le reconnaissait lui-même, peinait à trouver sa place. Des doutes qui ont en partie été levés, samedi sur la pelouse d’Eibar, où les Blaugranas ont déroulé (0-3) grâce à "Grizi" et ses deux nouveaux acolytes, Lionel Messi et Luis Suarez.

Jusque-là rarement alignée ensemble par Ernesto Valverde, en raison des pépins physiques de l’Argentin notamment, la "GSM" est enfin parvenue à établir une bonne connexion lors de cette rencontre de la 9e journée de Liga. Le champion du monde tricolore a été le premier à s’illustrer (0-1, 13e), en profitant d’une excellente ouverture dans le dos de la défense de son compatriote Clément Lenglet, associé en charnière au revenant Samuel Umtiti.

Messi-Griezmann, ça capte

En seconde période, il s’est ensuite mué en passeur décisif pour le quintuple Ballon d’Or (0-2, 58e), qu’il a décalé en une touche après avoir été servi par l’Uruguayen. Un "Pistolero" qui, quelques instants plus tard, a corsé l’addition sur une véritable offrande de "La Pulga" alors que les deux hommes se présentaient seuls face au gardien adverse (0-3, 66e). Une action dont Antoine Griezmann était à l’origine, en tant qu’avant-dernier passeur.

De quoi rassurer les supporters barcelonais, qui se sont peut-être inquiétés un peu trop vite en voyant les difficultés dans le jeu du natif de Mâcon, arraché pour 120 millions d’euros à l’Atlético Madrid. Avec déjà 4 buts et 3 passes décisives au compteur en championnat, le néo-Catalan semble trouver ses marques. Tout bénef’ pour le Barça, qui reprend pour un point la tête du championnat au Real Madrid, attendu dans la soirée à Majorque (21h).





La passe délicieuse de Griezmann pour Messi :