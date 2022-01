Le FC Barcelone, qui restait avant cette rencontre sur deux matches sans défaite en Liga, affrontait ce dimanche soir Majorque en étant largement diminué à cause du Covid_19. Plusieurs jeunes joueurs et autres éléments peu utilisés avaient donc été sollicités par nécessité et certains, à l'image de Luuk de Jong, ont su tirer leur épingle du jeu. Servi à la demi-heure de jeu par Ferran Jutgla d'un subtil extérieur du pied, le buteur batave déviait le cuir du bout du pied devant Reina, sauvé par son poteau. De Jong osait ensuite un sublime geste acrobatique suite à un centre de Mingueza venu de la droite, mais heurtait cette fois la barre. Juste avant le repos, De Jong était enfin récompensé de ses efforts, en marquant d'une superbe tête dans la lucarne suite à un centre de Mingueza.



1-0, le score à la pause, qui était assez logique au vu du déroulement du match. Sachant que même en début de seconde période, les locaux restaient bloqués à un faible 30% de moyenne de possession de balle. En face, le Barça ne forçait pas la cadence, semblant se satisfaire des évènements. La seconde période se disputait donc sur un faux rythme, alors que Mingueza, blessé et s'ajoutant à la longue liste d'indisponibilités du Barça, était remplacé par Lenglet à un quart d'heure de la fin.



Quelques minutes plus tard, une frappe rapide du gauche d'Akhomach n'impressionnait pas Reina. Par la suite, Mboula était proche d'égaliser pour les siens d'une jolie tête, puis Costa se heurtait lui à un très bel arrêt de Ter Stegen en fin de match. Mais plus rien n'allait être marqué dans cette partie. 1-0, score final, le Barça devra s'en satisfaire, surtout avec ses nombreux absents.