À chaque fois que Zinedine Zidane est sur le point de tomber, ses joueurs volent à son secours. C'était le cas en phase de groupes de Ligue des Champions il y a quelques mois, c'était encore le cas ce soir, en Liga, à Alaves. Juste après une retentissante élimination en Coupe du Roi face à Alcoyano - équipe de troisième division - et alors que son équipe était sous la menace d'un retour du Barça en championnat, Zizou a vu ses hommes voler à sa rescousse avec une très belle performance.

Madrid ouvrait la marque au quart d'heure de jeu. Comme souvent, c'est Casemiro, déjà buteur à l'aller, qui débloquait la situation. Une belle tête suite à un corner de Kroos pour mettre le champion en titre sur les bons rails. Le Real faisait le break peu avant le repos. Et cette fois, c'est de Karim Benzema que venait la lumière, lui qui trouvait la lucarne de Pacheco sur une merveille de talonnade d'Eden Hazard, titularisé ce soir. Un 9e but pour le Français cette saison, qui permettait à son équipe d'envisager la suite de la rencontre avec sérénité.

Passeur sur le but de Benzema, Hazard allait ensuite se muer en buteur dans le temps additionnel de la première période. L'international belge réussissait une frappe croisée qui faisait mouche à la suite d'une ouverture de Kroos qui avait profité d'une défense locale mal alignée. Le Real avait pourtant connu une entame brouillonne, mais a ensuite fait le match parfait tout au long du premier acte. Même Eder Militao, pourtant très critiqué, s'est montré à son aise en charnière, même si Alaves allait réduire la marque à l'heure de jeu par Joselu.

Ce dernier devançait justement Militao pour marquer du crâne et ainsi tromper Courtois pour le 1-3. Les locaux affichaient une belle envie de revenir dans le match. Le Real procédait de son côté en contre avec une frappe pour Modric captée par Pacheco (64e). Alaves poussait, mais le Real allait maîtriser la situation et même ajouter un nouveau but par Benzema à 20 minutes de la fin, lui qui réussissait un bel enroulé après avoir été mis sur orbite par Modric. 1-4, score final, le Real s'impose et s'offre quelques belles certitudes ludiques tout en s'assurant de conserver son entraîneur. Une soirée bien remplie, en somme.