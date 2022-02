Après 7 victoires consécutives en championnat, le Real a ralenti son rythme en tête de la Liga. La réception de Grenade allait donc lui permettre de se relancer. Encore fallait-il sortir la performance idoine. Avec Benzema absent comme Casemiro, Diaz, Lucas, Mendy et Vinicius, la tâche s'annonçait ardue. Et le Real était franchement décevant offensivement. Pire : Madrid concédait une grosse occasion dès la 5e minute avec une frappe tendue du pied droit de Puertas, qui allait finir sur le pied gauche de Courtois. La possession du ballon était chiffrée à 75% en faveur de Madrid et à la demi-heure de jeu, Torrente se jetait sur un centre de Carvajal et détournait le ballon sur sa propre transversale. Maximiano, le portier des visiteurs, s'employait ensuite sur des frappes d'Asensio et d'Isco, si bien que le score restait inaltéré au repos.

Le siège de la surface de Grenade se poursuivait en seconde période et le jeu se résumait à une attaque-défense dans le camp des visiteurs. Vers l'heure de jeu, Asensio héritait du cuir et décochait une frappe croisée sur laquelle Maximiano se couchait et détournait en corner. C'est encore Asensio qui ouvrait le score à un quart d'heure de la fin d'une superbe frappe lointaine. À 5 minutes du terme du match, Maximiano se détendait sur sa droite pour détourner une nouvelle tentative d'Asensio d'une magnifique parade. Mais le score n'allait plus évoluer et le Real allait s'imposer logiquement au vu de son écrasante domination, en termes aussi bien de possession de balle, que d'occasions. 1-0, score final.