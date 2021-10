Avec une seule victoire au compteur depuis un mois, toutes compétitions confondues, le Barça vit une période pour le moins compliquée. Et la situation de son entraîneur, Ronald Koeman, est forcément directement impactée par ses résultats. Sur la sellette depuis plusieurs jours, le Néerlandais commence à se lasser de devoir répondre aux questions sur sa situation. Il l'a fait savoir de manière grinçante ce vendredi.



Présent devant les journalistes, à la veille du choc de la huitième journée de Liga entre l'Atlético de Madrid et son Barça, Koeman s'en est pris à son auditoire. "Bonjour mes amis de la presse. Que c'est bon de vous revoir !", a-t-il entamé ironiquement dès le début de la conférence de presse. Puis il a repris de plus belle quelques minutes plus tard : "Je suis lassé de devoir passer mon temps à me défendre. Ça n'a aucun sens. Je ne le ferai pas aujourd'hui, mais je dirai un jour tout ce que je pense de ce qu'il se passe."

Messi hante Koeman



Et le stratège barcelonais d'évoquer sa direction : "Pour le moment, le club ne m'a rien dit. Ce matin, le président était ici mais comme nous étions en train de nous entraînés, je ne l'ai pas vu. Mais j'entends et je vois." En parallèle, Ronald Koeman a accepté de dévoiler son pire souvenir depuis qu'il est sur le banc catalan : "Le départ de Messi".