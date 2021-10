Le Real Madrid était opposé au FC Barcelone pour le Clasico, ce dimanche. Et alors que Lionel Messi et Sergio Ramos ne sont plus là, le fameux duel ibérique a un peu souffert de l'absence des deux figures emblématiques, au vu du manque d'intensité proposé sur la pelouse. Le Real Madrid a dominé la première période avec, notamment, un Vinicius enflammé. Si, à la 25e minute, Sergino Dest, seul face à Thibaut Courtois, catapultait le cuir au dessus des cages merengue, Vinicius lançait Benzema suite à un décalage réussi par ses soins, permettant au Français de servir un David Alaba aux abords de la surface du Barça. L'Autrichien crucifiait Ter Stegen d'un missile du gauche pour le 1-0. C'était d'ailleurs le score au repos dans une rencontre très plaisante aux multiples offensives.

Le bloc madrilène bloquait les attaques catalanes en première période et le collectif merengue allait encore briller dans le second acte. Avec, à l'heure de jeu, un Karim Benzema butant sur Marc Andre ter Stegen suite à une volée du pied droit. Avec beaucoup de solidarité, le Real Madrid faisait bloc devant sa surface en fin de match. Les Blaugrana faisaient circuler le cuir mais ne trouvaient pas la faille. Au contraire, c'est bien le Real Madrid qui a doublé la mise en toute fin de rencontre par Lucas Vazquez, qui profitait d'une occasion d'Asensio repoussée dans la surface par Ter Stegen, avant que Sergio Aguero ne réduise la marque quelques minutes plus tard. 2-1, score final, le Real s'impose au Camp Nou suite à une belle prestation.