Xavi Hernandez est le nouvel entraîneur du FC Barcelone et il a déjà été comparé à Pep Guardiola, un autre ancien capitaine qui a réalisé de grandes choses depuis le banc de touche du Camp Nou. Mais l'actuel entraîneur de Manchester City veut que Xavi soit lui-même. Bien que Xavi n'ait pas tari d'éloges à l'égard de son ancien entraîneur lors de sa conférence de presse d'introduction, Guardiola n'aime pas les comparaisons avec son ancien joueur.

Guardiola ne veut pas être comparé à Xavi

"Je n'étais l'héritier de personne et Xavi n'a pas à être mon héritier", a déclaré Guardiola lors d'un tournoi de golf de charité, dans des propos repris par les médias espagnols. "Si Joan Laporta et le conseil d'administration ont choisi Xavi, c'est parce qu'il y a des millions d'avantages et peu d'inconvénients. Il connaît le club et apportera une énergie positive, étant donné qu'il aime le football et en raison de son dévouement. Il voit toujours le côté positif des choses. Avec sa classe, son dévouement et ses efforts, je suis sûr qu'il va améliorer la situation du club".