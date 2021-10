"Regardez, moi, on m'a limogé à de nombreuses reprises. Et je suis toujours là, vivant, content. Ça fait partie de ton travail que d'être destitué", a laconiquement lâché Ancelotti après le coup de sifflet final, mercredi au stade Santiago-Bernabeu. "Il faut tout donner tant que tu es entraîneur. Après, quand on te vire, il faut aller de l'avant, avec la conscience tranquille d'avoir tout donné. Et je crois que Koeman a donné tout ce qu'il était capable de donner", a salué Ancelotti.

Le technicien néerlandais, sur la sellette depuis septembre, a été remercié par le Barça dans la nuit de mercredi à jeudi, quelques heures après la défaite 1-0 sur le terrain du promu Rayo Vallecano pour la 11e journée de Liga, et trois jours après le clasico de Liga perdu au Camp Nou face au Real Madrid (2-1), dimanche.