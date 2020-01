Zinedine Zidane (Real Madrid) tresse des louanges à Lucas Vazquez

Le Real Madrid a confirmé sa place en quart de finale de la Copa del Rey mercredi soir après avoir battu le Real Saragosse 4-0 à l'Estadio La Romareda. En conférence de presse d'après-match, Zinedine Zidane a couvert Lucas Vazquez d'éloges, lui qui a été critiqué ces dernières semaines par les supporters du Real.



« L'important, c'est ce que moi je pense de lui », a déclaré Zidane dans des propos relayés par Marca. « Il a tout mon amour. Je crois en lui parce que c'est un garçon adorable qui se donne à fond sur le terrain. Ensuite, les gens peuvent donner leur avis et nous devons l'accepter ». Formé au club et buteur contre Saragosse mercredi soir, Lucas Vazquez fait souvent preuve d'abnégation sur le terrain et cela n'a pas échappé à son coach : « C'est un joueur qui est passé par l'académie et les gens veulent voir leurs joueurs donner tout sur le terrain. C'est ce qu'il fait. Je suis heureux pour son but, pour le but de Vinicius [Junior], pour le but de Karim [Benzema]... », a ajouté Zizou.