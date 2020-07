Zidane veut voir Messi rester au Barça

En Espagne, les nouvelles vont vite. Surtout lorsqu’il s’agit d’un joueur de la trempe de Lionel Messi. Ainsi, jeudi soir, et quelques minutes seulement après que la Cadena Ser a fait état d’un possible divorce entre le génie argentin et son club du Barça, le sujet en question s’est invité à la conférence de presse de Zinédine Zidane. Après le match du Real contre Getafe (1-0), ce dernier a donc eu à commenter cette rumeur. D’habitude peu prolixe sur les sujets qui concernent les autres équipes et en particulier ses rivaux, le technicien français n’a cette fois pas manqué de donner son avis sur le sujet.

« Besoin des meilleurs dans ce championnat »

Si l’ancien meneur des Bleus s’est exprimé c’est pour faire part de son admiration envers l’attaquant argentin et aussi le poids que ce dernier a dans le championnat espagnol. « Je ne sais pas qu’est-ce qui va se passer, mais nous espérons qu’il ne partira pas. Parce qu’on a des meilleurs dans ce championnat », a-t-il déclaré ces journalistes. Il n’est pas sûr que cette déclaration puisse influer sur la décision future du sextuple Ballon d’Or, mais nul doute que ce dernier sera touché par ces propos. Les mots laudateurs font toujours plaisir, a fortiori quand ils émanent du maestro ZZ.