Zidane prêt à tout pour garder Ramos

L’élimination de la Ligue des champions avait fait perdre patience à un Florentino Perez qui n’était plus habitué à perdre sur la scène européenne. Alors que Zidane considère que le Real devait passer par cette phase compliquée, qu’il avait d’ailleurs anticipée dès la fin de saison dernière, son président avait manifestement passé ses nerfs sur son capitaine suite au couac face à l’Ajax Amsterdam. La presse espagnole s’était fait l’écho de reproches liés aux blessures et à son état d’esprit plus tourné vers son mariage que vers le sportif.

Des critiques évidemment très mal vécues par un Sergio Ramos décidé à quitter le navire selon plusieurs médias. C’est là qu’est entré en scène Zinedine Zidane. Le technicien tricolore considère son défenseur comme une pièce maîtresse de son jeu. Celle qu’il pose en tout premier sur son échiquier dans la perspective des grands matches. Sa présence, son envie de ne jamais rien lâcher et cette grinta sont contagieuses sur le terrain. C’est l’élément essentiel à très fort caractère dont toutes les équipes ont désespérément besoin.

Impossible de s’en séparer. Marca fait état d’un face-à-face entre les deux hommes durant lequel, Zizou s’est empressé de rassurer son joueur, cherchant systématiquement une solution positive à toutes les remarques exposées. Les deux s’entendent à merveille ce qui n’a rien d’étonnant après ce qu’ils ont vécu ensemble (Ils ont joué ensemble, l'un contre l'autre en sélection et Zidane l'a connu en tant qu'adjoint puis en tant qu'entraîneur principal avec le succès que l'on connaît). L’entraîneur est persuadé que le différend avec Perez sera résolu. Ce sera un passage contraint, peut-être au retour des vacances pendant la tournée américaine. Pour mieux oublier cet accroc et mieux aller de l’avant. Ensemble évidemment.

