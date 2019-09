Zidane ne se cherche pas d'excuses, mais...

On l’a compris depuis un moment maintenant, l’état de grâce est bel et bien fini pour Zinedine Zidane au Real Madrid. Car si la Casa Blanca a su recoller à la tête de la Liga ce week-end, à la faveur de sa courte victoire à Séville (1-0) grâce à un but de l’indispensable Karim Benzema, la déroute à Paris (0-3) en ouverture de la Ligue des champions est en revanche passée par là…

Et il est symptomatique de voir "Zizou" contraint de se justifier et de défendre le moindre de ses choix à chacune de ses conférences de presse. L’entraîneur madrilène fait face et ose même revenir sur la claque du Parc: "On a l’impression de faire un mauvais match à Paris, parce qu’on perd 3-0 (…) Mais nos dix-sept premières minutes, jusqu’au premier but, notre match est plus que bon. Il ne faut pas oublier tout ça, moi, je vois tous les matches, je les analyse et notre début de match est très bon." De quoi faire tousser ses détracteurs… Et pourtant "ZZ" l’affirme haut et fort: "On est une équipe forte, il faut juste le montrer à chaque match. Et c’est la difficulté d’un joueur de très haut niveau."

"Presque deux saisons en une..."

Un contexte d’une exigence folle, auquel Zidane est évidemment rompu. Même si le sort s’en mêle, comme lorsque Ferland Mendy, touché aux ischio-jambiers, rejoint ce mardi l’infirmerie déjà bien garnie du Real avec la perspective forcément préjudiciable de deux à trois semaines d’arrêt.

"Le joueur de Madrid est confronté au fait de jouer tous les trois jours. On va avoir 7 matches en 21 jours, il y a eu la sélection avant et il y aura la sélection après. C’est-à-dire que ce sont des joueurs qui ne se reposent jamais, fait le constat Zidane. Moi, je me souviens qu’à mon époque, on jouait 40 ou 45 matches avec les rencontres en sélection. Aujourd’hui, ce sont des joueurs qui disputent 60 matches, donc presque deux saisons en une. Et le message qu’on veut nous faire passer, c’est que le foot a changé et qu’il va falloir qu’on joue 60, 65 et peut-être 70 matches dans une saison. Mais à un moment donné, ça se paye…" C’est vrai pour Mendy, déjà blessé cet été, et donc victime d’une rechute.

"C’est un joueur (Mendy) important pour nous, mais ça s’est passé comme ça. Il y a beaucoup d’exigence, mais de nos jours, les joueurs ne se reposent pas", répète-t-il à l’envie. Et lorsque leur coach souhaite les protéger, les critiques fusent. Injustes. "On m’a reproché d’avoir donné un jour après Paris. Mais qu’est-ce que j’en ai à faire… Ce n’est pas parce qu’on a perdu ou a gagné, c’est juste, dans une planification, important de donner un jour à mes joueurs par rapport au programme des 25 jours qui vont arriver. Il faut que les gens comprennent un peu ça… Parce que les joueurs ne sont pas des machines." Un cri d’alarme de plus contre le calendrier. A bon entendeur…