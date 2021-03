Zidane évoque l’avenir de Sergio Ramos

L’expérimenté Sergio Ramos arrive dans les derniers mois de son contrat au Real. Les négociations pour une prolongation sont au point mort et il a lui-même affirmé jeudi qu’il n’y avait rien de nouveau à révéler à ce sujet. Sa situation commence à préoccuper les fans merengue, car plus le temps passe et plus la possibilité de le voir mettre fin à sa longue aventure au club devient réelle.

« Ramos peut jouer jusqu’à ses 40 ans »

Vendredi, lors du point-presse précédant le match championnat contre Elche, Zinédine Zidane a été interrogé à propos de l’arrière andalou. Le technicien français a admis être dans le flou, comme tout le monde. «Je veux être honnête et je dois dire que je ne sais pas ce qui va se passer avec lui. Nous voulons qu'il reste ici. Il sera toujours un joueur important et je veux qu'il reste ici, c'est ce que je dirai en tant qu'entraîneur », a-t-il déclaré.

Zidane n’a aujourd’hui qu’une seule certitude à propos de son capitaine, à savoir que ce dernier sera encore performant pendant plusieurs saisons en dépit de son âge avancé. « Ramos jouera-t-il jusqu'à ses 40 ans? C'est ce que dit Sergio. C'est un joueur spécial. Son intention est déjà bonne car il veut continuer à jouer. Chaque année, il saura s'il est en forme et, s'il est comme il l'est maintenant, il pourra bien sûr jouer jusqu'à 40 ans, s'il le veut. »