Xavi ne se cache plus : « Je veux entraîner le Barça »

Dans des propos accordés ce mardi au quotidien Marca, Xavi, l'ex-milieu de terrain de légende du Barça, a confié que son "objectif principal" était d'entraîner le club Blaugrana. « Je ne le cache pas, et je l'ai toujours dit, mon objectif principal, quand ça pourra se faire, c'est le Barça. C'est ma maison, et ce serait un rêve. Mais, aujourd'hui, je suis concentré sur Al-Sadd, en attendant la prochaine saison. Quand je devrai venir au Barça, que ce soit à court ou long terme, je viendrai. Par-dessus tout, je dois respecter Quique Setién (l'actuel entraîneur du FC Barcelone, très menacé, ndlr) et je souhaite tout le meilleur à l'équipe », a indiqué l'Espagnol, qui a porté le maillot blaugrana de 1998 à 2015.

Xavi défend Setién

Très critiqué cette saison pour le rendement de son équipe, Setién a trouvé en Xavi un défenseur inattendu : "Parfois, le Barça joue très bien ; d’autres fois, bien ; d’autres fois, pas si bien. Mais j’aime les idées de Setién, actuellement et avec ses équipes précédentes : dominer et pratiquer un jeu spectaculaire", a indiqué l'ancien collègue de Leo Messi sur le terrain.