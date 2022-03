Les Blaugrana ont déjà signé un joueur du club de Premier League cette saison après avoir conclu un accord de prêt de six mois pour l'ex-star de l'académie de La Masia, Adama Traoré. Traoré a connu un retour en force en Catalogne en 2022 et Barcelone se serait décidé sur l'activation de son option d'achat. Selon les rapports du Daily Mail, le FC Barcelone a aussi pris des contacts préliminaires avec les représentants de Ruben Neves, évalué à 30 millions d'euros, pour évaluer son intérêt pour un départ de Molineux.

Un joueur fiable pour le Barça

L'agent de Neves, Jorge Mendes, a été fortement impliqué dans les transferts impliquant les deux clubs au cours des 12 derniers mois, y compris le prêt de Traoré et le transfert de Francisco Trincao en Angleterre en 2021. Le joueur de 24 ans a toujours été présent dans l'entrejeu des Wolves, après son transfert de Porto en 2017, avec seulement 11 matchs de championnat manqués au cours des quatre dernières saisons et demie.