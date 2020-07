Villarreal : Le message d'Arteta à Emery

Arteta remercie pour Emery pour avoir développé les joueurs et l'équipe

Passé notamment par le FC Valence et le FC Séville dans sa carrière d'entraîneur, Unai Emery est de retour en Espagne depuis ce jeudi et sa nomination en tant que coach de Villarreal, cinquième du championnat espagnol au terme de la saison 2019-2020. En conférence de presse, il a eu droit à des félicitations de la part d'un homologue en particulier., a tenu à lui rendre hommage Mikel Arteta, qui l'avait remplacé à la tête d'Arsenal, depuis le licenciement d'Emery, en novembre dernier.a commenté Arteta au sujet de l'ancien entraîneur du PSG. Arsenal occupe lui la dixième position au classement de Premier League et jouera le dernier match de sa saison en championnat face à Watford, dimanche (17h). Les Gunners seront ensuite mobilisés pour la finale de la FA Cup, le 1er août prochain contre Chelsea.