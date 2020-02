Valladolid : Quel avenir pour Hatem Ben Arfa ?

🖊🙌🏻💜 Gran expectación en la Tienda Oficial del Real Valladolid para conseguir un autógrafo de Ben Arfa #pucela #RealValladolid pic.twitter.com/G2VFgqpZK4

— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) February 5, 2020

Létang croit en Ben Arfa

Ben Arfa attendu contre Villarreal ?

Que peut-on attendre de Hatem Ben Arfa ? C’est l’une des interrogations qui suscite actuellement de l’excitation chez certains passionnés du ballon rond. Plus de six mois après la fin de son contrat du côté de Rennes, et donc sans jouer, le milieu offensif a fini par s’engager avec le Real Valladolid, club dont le propriétaire n’est autre que Ronaldo. « Je voulais rejoindre l'Espagne, la Liga. J'ai senti que le club me voulait vraiment. Ils ont un projet de vouloir faire grandir le club, un choix facile à faire pour moi. (…) Ronaldo m'a convaincu de venir ici. J'ai senti que le club était très intéressé, ça a facilité. Je fonctionne à l'instinct, j'ai senti que c'était un bon endroit pour moi », expliquait le Français lors de sa présentation face à la presse.Engagé pour les six prochains mois avec les Pucelanos, le natif de Clamart cherchera à relancer sa carrière à l’arrêt depuis la fin de sa pige rennaise et aura également la tâche d’aider le club à se maintenir en Liga. Actuellement 14eme, Valladolid compte après 22 journées sept points d’avance sur le premier relégable. « Je suis content pour le football qu’il rejoue. C’est ce que je lui ai toujours dit, sa place est sur le terrain. Ça a été long, très long, reconnaissait récemment Olivier Létang, le président de Rennes. Il n’a pas joué depuis mai. Il s’est entretenu, j’espère pour lui qu’il va retrouver le terrain le plus rapidement possible. L’important pour des joueurs créatifs comme lui, c’est de retrouver le terrain et nous lui souhaitons le meilleur avec Valladolid. »Arrivé fin janvier et alors que son dernier match remonte au 12 mai 2019, Ben Arfa était logiquement absent du groupe de Valladolid pour le déplacement à Majorque fin janvier. Pour autant, le Français ne devrait pas tarder à faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs. « Le staff a été très surpris. Il est en état de jouer un quart d’heure à Majorque. Et pour retrouver le rythme suffisant pour donner sa pleine mesure, il lui faudra maximum un mois », confiait récemment un membre de son entourage au Parisien. Ce samedi, à 18h30, les Pucelanos accueillent Villarreal au Stade José-Zorrilla pour le compte de la 23eme journée de Liga, une rencontre qui pourrait donc marquer le retour à la compétition de Ben Arfa si Sergio Gonzalez, son entraîneur, le sent suffisamment en forme.