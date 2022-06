Valence se sépare de Bordalas, Gattuso pressenti pour le remplacer

Valence a terminé à une décevante neuvième place en Liga au terme de la saison écoulée, et a atteint la finale de la Coupe du Roi, perdue aux tirs au but contre le Betis. Le club a réduit ses dépenses ces dernières saisons et a vendu un certain nombre de joueurs clés sans les remplacer. Bordalas, qui avait signé pour deux ans l'été dernier, a critiqué en janvier la stratégie de recrutement du conseil d'administration. "Le FC Valence annonce que José Bordalas met fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première", indique le communiqué. "Le club souhaite le remercier pour tout son travail et son dévouement pendant ses mois de Valencianista, au cours desquels l'équipe a atteint la finale de la Copa del Rey, et lui souhaite la meilleure des chances dans sa carrière", ajoute le texte.

Gattuso serait en pourparlers avec Valence depuis plusieurs semaines et devrait signer un contrat de deux ans pour prendre la relève à Mestalla. L'ancien milieu de terrain italien était à la tête de Naples lorsque le club napolitain a remporté la Coupe d'Italie en 2020, mais il a été licencié l'année suivante après avoir manqué la qualification pour la Ligue des champions. Gattuso a également dirigé l'AC Milan entre novembre 2017 et mai 2019. Nommé à la tête de la Fiorentina en mai 2021, il a quitté son poste seulement trois semaines plus tard en raison de divergences de vue sur les transferts avec les dirigeants de la Viola. Il était ensuite proche d'être nommé entraîneur de Tottenham en juillet, mais l'accord a échoué après une vague de protestations des fans des Spurs au sujet de commentaires de Gattuso sur les femmes dans le football et le mariage homosexuel.

La saison dernière, les supporters de Valence ont protesté contre la gestion du club par son propriétaire, Peter Lim. Anil Murthy, le président du club, a été licencié lundi après la diffusion d'enregistrements audios dans lesquels il critique Lim et menace de détruire la réputation du milieu de terrain Carlos Soler, si ce dernier refusait de signer un nouveau contrat. Le sixième et dernier titre de champion en date de Valence remonte à 2004.