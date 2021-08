Valence peut-elle renaître de ses cendres ?

Valence est un grand club d'Espagne. Pourtant, qu'elle semble lointaine l'époque où le club brillait tant en championnat qu'en Coupe d'Europe. Au début des années 2000, les "Murciélagos" ont perdu en finale de Ligue des champions contre le Real Madrid d'un certain Nicolas Anelka au Stade de France. Quelques années plus tard ils avaient survolé la Liga, remportant le championnat en 2002 et en 2004, l'année du doublé avec la Coupe de l'UEFA remportée aux dépens de l'Olympique de Marseille. Depuis cette période, Valence a soulevé deux Coupes d'Espagne, en 2008 et la dernière il y'a deux ans contre le Barça de Lionel Messi, avec notamment une réalisation du Français Kévin Gameiro.





Daniel Wass à l'OM ?

Un bilan relativement maigre pour un prétendant à la couronne d'Espagne. Cela s'explique en premier lieu par les déboires financiers du club. Actuellement il manquerait environ une quinzaine de millions d'euros dans les caisses du club pour se remettre à flot. A la diète forcée en matière de recrutement, le club présidé par Anil Murthy se retrouve dans l'obligation de vendre des éléments afin de bénéficier de liquidités et par la même occasion, dégraisser la masse salariale. Parmi les joueurs qui ont la cote sur le marché des transferts on retrouve le Français Mouctar Diakhaby à qui les Londoniens de West Ham font les yeux doux. Ou encore le Danois Daniel Wass, pressenti pour revenir en Ligue 1 du côté Marseille.





Un entraîneur impuissant

Au rayon des gardiens de but, le club "Ché" en compte en pagaille, cinq au total chez les professionnels, et pourrait également se séparer du gardien de but de la sélection des Pays-Bas: Jasper Cillessen. Car le numéro un du poste c'est Jaume Domenech. Mais pour le moment, aucune offre concrète n'a atterri sur le bureau des dirigeants, paralysant ainsi le renforcement de l'équipe. Et l'entraîneur José Bordalas s'en plaint. Le technicien originaire d'Alicante n'a vu que le défenseur paraguayen Omar Alderete, arrivé en prêt du Hertha Berlin, garnir ses troupes cet été. Alors qu'il y'a urgence de recrutement en attaque et au milieu de terrain où un profil similaire à celui de Geoffrey Kondogbia, vendu à l'Atlético de Madrid en 2020, serait fortement apprécié.





Les leaders réussiront ils à tenir la baraque ?

Que faire alors avec l'effectif actuel ? Celui-ci n'est pas de qualité médiocre, loin de là. Avec des joueurs expérimentés et talentueux tels que José Gaya, Carlos Soler ou encore Gonçalo Guedes, Valence possède des armes solides. En revanche, cela ne suffira vraisemblablement pas à jouer les premiers rôles en Liga cette saison face aux ténors. Leurs deux dernières sorties en amical se sont soldées par une défaite 2-1 contre le promu anglais Brentford et une victoire aux tirs au but contre le Milan AC la semaine dernière (0-0). Pour rappel, les pensionnaires de Mestalla ont conclu l'exercice précédent au 9eme rang. L'objectif des "Valencianos" n'a pas encore été défini mais une place en Coupe d'Europe pour la saison 2022/23 devrait amplement les satisfaire. Cela commencera par la réception de Getafe ce vendredi (21h) lors de la 1ère journée de Liga.