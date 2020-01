Unai Simon, le nouveau Kepa ?

Devenu le gardien le plus cher de l’histoire lors de son transfert de Bilbao à Chelsea pour 80 millions d’euros à l’été 2018, Kepa Arrizabalaga n’a pas été regretté très longtemps au sein du club basque. Car on disposait déjà de son successeur, Unai Simon (22 ans), titulaire depuis le début de saison. Et qui montre, malgré une énorme erreur face à Valladolid en octobre, qu’il a de quoi faire au moins aussi bien que son aîné.



"Kepa a laissé une trace importante, et il a beaucoup de qualités. Mais je pense qu’Unai Simon va devenir un très grand gardien, annonçait dans Marca Imanol Exteberria, qui a entraîné les deux portiers à l’Athletic. C’était un plaisir de travailler avec lui pendant plusieurs années. C’est une éponge, qui travaille beaucoup. Il n’excelle peut-être pas dans un domaine en particulier, mais il est très bon partout."

Quand Unai Simon écoeur le Real Madrid :

Le Real le piste

Unai Simon & the woodwork deny Real Madrid at the Bernabeu!



Highlights #RealMadridAthletic pic.twitter.com/RLL9b1XIst

— LaLiga (@LaLigaEN) December 22, 2019

Depuis Simon a confirmé tout le bien qu’on disait de lui, notamment lors du dernier match avant la trêve, à Santiago-Bernabeu. Car s’il a certes été aidé par ses montants face au Real Madrid (0-0) , il a surtout multiplié les parades et frustré Karim Benzema et ses partenaires, incapables de battre celui qui dirige la deuxième meilleure défense de la Liga, avec 12 buts encaissés en 18 rencontres. Déjà héroïque contre le Barça en ouverture de la saison, Simon pourrait rapidement être très convoité, lui qui a prolongé au printemps dernier son contrat jusqu’en 2023.Champion d’Europe avec les Espoirs espagnols il y a quelques mois, Simon intéresserait notamment le club merengue, d’après El Desmarque. Un Real dont les dirigeants ne seraient pas forcément transcendés par les performances de Thibaut Courtois et qui envisageraient donc de recruter le jeune gardien basque, dont la clause de départ s’élève désormais à 50 millions d’euros. Pas de quoi rebuter les Madrilènes, qui avaient recruté leur gardien belge pour près de 40 millions.