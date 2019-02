Un Messi stratosphérique !

Une énième fois cette saison, Lionel Messi a sauvé le FC Barcelone. Et c’est le cas de le dire. Les Blaugranas, particulièrement laborieux ces derniers temps, ont été menés à deux reprises sur le terrain de Séville, mais ont fini par l’emporter en fin de match (2-4), samedi dans le cadre de la 24e journée de Liga. La performance de "La Pulga" en terre andalouse est grandiose, avec un triplé et une passe décisive pour Luis Suarez. Que demander de plus de la part du génie argentin ?

En plus, les buts de Leo Messi sont sublimes. Dans la foulée de l’ouverture du score signée Jesus Navas (22e), le gaucher argentin a d’abord égalisé d’une magnifique reprise du gauche sur un centre d’Ivan Rakitic (26e). Et alors que son compatriote Gabriel Mercato a redonné l’avantage aux locaux (42e), "La Pulga" a parfaitement ajusté une frappe du droit, sur un service d’Ousmane Dembélé (67e), avant de piquer son ballon devant Tomas Vaclik pour le 3-2 (85e). Pour couronner le tout, une belle ouverture du numéro 10 catalan a permis à Luis Suarez d’aggraver le score dans le temps additionnel (93e).

On retiendra néanmoins la fragilité de la formation d’Ernesto Valverde. Et ce n’est pas très rassurant avant deux Clasicos consécutifs, mercredi et samedi prochains, à chaque fois à Madrid. Samuel Umtiti a fait son retour à la compétition, après trois mois d’absence, mais est justement impliqué sur les deux buts des locaux. L’international français est passif sur la contre-attaque emmenée par Wissam Ben Yedder (22e), puis couvre Pablo Sarabia, dont le centre a été repris par Gabriel Mercado (42e). Le Barça est prévenu, il devra se montrer plus solide à l'avenir, car Messi ne pourra pas jouer les sauveurs à chaque fois...