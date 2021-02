Un départ de Ramos serait-il pire que celui de Ronaldo ?

Fin novembre, Zinedine Zidane caressait encore son capitaine dans le sens du poil de barbe : "On veut toujours qu'il soit avec nous. Pour ce qu'il est et ce qu'il transmet, on connaît son importance. Quand il n'est pas là, on doit faire avec les autres, qui sont là et travaillent. J'espère que ça se réglera rapidement pour le bien de tous, dont le mien en tant que coach." Deux mois plus tard, ça ne fait plus rire au Real Madrid. Plus personne ne parle de l'avenir de Sergio Ramos, désormais libre de négocier avec qui il l'entend, puisqu'il lui reste moins de six mois de contrat avec les Merengue.

📺 #CDD

⚽️ Retour sur le feuilleton autour de la prolongation de Sergio Ramos au Real Madrid ! pic.twitter.com/7ldZU4FZsb

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 22, 2020



Alors que la rumeur du Paris Saint-Germain semblait n'être qu'une façade pour lui permettre de prolonger encore avec un pont d'or, Florentino Pérez n'a plus le sourire et la situation n'est pas loin de lui échapper totalement. Le Mirror évoquait tout récemment l'importance de la piste Manchester United, qui lui propose deux ans de contrat alors que le Real n'en imagine qu'un. A 34 ans, c'est "un des meilleurs défenseurs de l'histoire" que la Casa Blanca s'apprête peut-être à laisser partir, à nouveau selon les dires de Zinedine Zidane.



Il n'y a plus rien à dire ni écrire sur l'impact de Sergio Ramos, que ce soit en équipe d'Espagne comme au Real, où Raphaël Varane est absolument perdu lorsqu'il n'est plus là. Légende absolue du club à force de Clasicos endiablés ou de coups de casque salvateurs en Ligue des Champions, il y dispute sa seizième saison consécutive. C'est évidemment le cadre le plus ancien du vestiaire. Auteur de 23 buts en 177 sélections avec la Roja, il en est à 100 buts tout pile en 668 rencontres avec le Real. Marca l'a encore signifié il y a quelques jours : le club ne peut pas aller plus loin financièrement. En cas de départ, le coup de tonnerre purement sportif serait éventuellement pire encore qu'après le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus.